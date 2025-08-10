Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 9:00
Ponte sullo Stretto, Salvini: «Mia più grande soddisfazione politica»

Così il vicepremier al Corriere della Sera commenta l’approvazione del progetto definitivo

Pubblicato il: 10/08/2025 – 7:45
ROMA L’approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto rappresenta «una delle maggiori soddisfazioni della mia storia politica». Lo ha detto il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in un’intervista al Corriere della Sera. «Abbiamo acceso l’interesse mondiale per un’opera unica», ha spiegato. E a chi l’accusa di aver tradito gli ideali della Lega, ha risposto: «Il Ponte è l’opposto del reddito di cittadinanza o della Cassa del Mezzogiorno». (AGI)

