Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:05
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

L’EMERGENZA

Allarme botulino, c’è un nuovo ricoverato a Cosenza

Ha 20 anni ed è figlio di una paziente attualmente ricoverata all’Annunziata per intossicazione botulinica

Pubblicato il: 11/08/2025 – 19:11
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Allarme botulino, c’è un nuovo ricoverato a Cosenza

COSENZA Si registra un nuovo ricovero: nel pomeriggio è giunto in Pronto Soccorso con sintomatologia suscettibile di botulismo un uomo di 20 anni, figlio di una paziente attualmente ricoverata all’Annunziata per intossicazione botulinica. Il nuovo accesso è stato trasferito immediatamente in Terapia Intensiva e sottoposto a monitoraggio continuo. Trasferita dalla Terapia Intensiva al Reparto di Medicina una paziente sottoposta, nei giorni scorsi, ad infusione di antitossina botulinica Situazione ricoveri: in tutto 15: 7 nei Reparti di Area Medica, 5 in Terapia Intensiva e 3 in Pediatria.

Argomenti
bollettino ricoverati botulino cosenza
In evidenza
nuovo ricoverato botulino cosenza
nuovo ricovero botulino cosenza
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x