Allarme botulino, c’è un nuovo ricoverato a Cosenza

L’EMERGENZA

COSENZA Si registra un nuovo ricovero: nel pomeriggio è giunto in Pronto Soccorso con sintomatologia suscettibile di botulismo un uomo di 20 anni, figlio di una paziente attualmente ricoverata all’Annunziata per intossicazione botulinica. Il nuovo accesso è stato trasferito immediatamente in Terapia Intensiva e sottoposto a monitoraggio continuo. Trasferita dalla Terapia Intensiva al Reparto di Medicina una paziente sottoposta, nei giorni scorsi, ad infusione di antitossina botulinica Situazione ricoveri: in tutto 15: 7 nei Reparti di Area Medica, 5 in Terapia Intensiva e 3 in Pediatria.