«Attribuire alla società una “gestione opaca” rischia di ledere la nostra immagine»

LA REPLICA

COSENZA «Pur comprendendo e rispettando il diritto di cronaca e di critica, riteniamo che alcune delle affermazioni contenute nell’articolo risultino fortemente riduttive e non rappresentino in modo equilibrato la realtà del Cosenza Calcio». Lo afferma il, Cosenza Calcio in replica all’articolo pubblicato dal Corriere della Calabria dal titolo “Cosenza Calcio, l’attesa sta finendo: ora tocca alla piazza, tifosi chiamati al giudizio”. «In particolare – prosegue il Cosenza Calcio – definire il rapporto tra società e tifoseria come “collassato, rossico, irrecuperabile”, attribuire alla società una “gestione opaca” o affermare che il club sia “non rappresentativo della storia rossoblù”, rischia di ledere l’immagine della nostra società, che da anni opera con impegno, professionalità e trasparenza sul territorio. La nostra realtà affronta quotidianamente numerose sfide, come tutte le società calcistiche e imprenditoriali, ma ciò non significa che venga meno l’attenzione verso i tifosi, le istituzioni, gli sponsor, l’intera comunità. Il percorso di crescita e di rinnovamento avviato dal Cosenza Calcio è testimoniato da investimenti, iniziative per il settore giovanile e per il coinvolgimento della città, oltre che dalla costante volontà di dialogare con tutte le componenti del mondo sportivo e sociale. Respingiamo dunque con fermezza – conclude il Cosenza Calcio – ogni accusa di opacità gestionale. Siamo certi che un’informazione corretta e bilanciata possa contribuire a rinsaldare il rapporto tra club, tifoseria e città, nell’interesse di tutti gli appassionati di sport».

La controreplica

Riteniamo legittimo porre domande, evidenziare criticità e stimolare un dibattito che rientra nella normale dialettica sportiva. Ribadiamo la nostra disponibilità al confronto, convinti che una comunicazione aperta, anche se a volte critica, possa essere utile a tutti gli attori coinvolti: squadra, tifosi e stampa. (f. v.)

