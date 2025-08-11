Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:06
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

emergenza in mare

Imbarcazioni in avaria e rischio affondamento: Guardia Costiera salva dieci persone nel Crotonese

Operazioni delicate ma efficaci: evitato l’incaglio su scogli e scongiurato l’inquinamento costiero

Pubblicato il: 11/08/2025 – 12:52
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Imbarcazioni in avaria e rischio affondamento: Guardia Costiera salva dieci persone nel Crotonese

CROTONE La Guardia Costiera di Crotone ha eseguito due interventi di soccorso in mare. Il primo intervento ha riguardato un natante da diporto in procinto di affondare nei pressi di Torre Vecchia, Isola di Capo Rizzuto, con quattro persone a bordo. Le motovedette sono state immediatamente inviate sul posto per prestare assistenza ed hanno tratto in salvo le quattro persone. Il natante, parzialmente affondato, è stato successivamente recuperato senza provocare danni all’ambiente marino costiero. Successivamente, con la supervisione della sala operativa della Direzione marittima di Reggio Calabria, il personale della Guardia costiera di Crotone è intervenuto per un natante da diporto in avaria con quattro persone a bordo, a rischio di incagliarsi sugli scogli a nord di Capo Colonna. Sono intervenute le motovedette e gli occupanti sono stati messi in sicurezza e trasportati al porto Vecchio di Crotone, mentre l’imbarcazione è stata messa in sicurezza. Poco dopo, è stata segnalata un’ulteriore emergenza per un natante semiaffondato sempre nei pressi di Capo Colonna, con due persone a bordo. La motovedetta è intervenuta soccorrendo gli occupanti e riportandoli in salvo in buone condizioni. Anche questa unità è stata recuperata e portata in porto senza alcun impatto sull’ambiente marino costiero.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
avaria mezzo pesante
CAPO COLONNA
guardia costiera crotone
Importanti
ISOLA CAPO RIZUTTO
natanti salvati isola capo rizzuto
salvataggio isola capo rizzuto
Categorie collegate
Cronaca
Crotone
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x