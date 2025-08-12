Crotone, arrivate altre forniture di cartelle sanitarie. Konecta riapre il 18 agosto

la vertenza

CROTONE Il sito Konecta di Crotone riapre il 18 agosto, in anticipo rispetto alle previsioni. E’ quanto emerso da una riunione di aggiornamento tra le segreterie regionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Telecomunicazioni e la direzione aziendale di Konecta. «Grazie all’arrivo di ulteriori forniture di cartelle sanitarie, il sito di Crotone – si legge in una nota dei sindacati – riaprirà in anticipo rispetto al cronoprogramma iniziale. A partire da lunedì 18 agosto rientreranno in servizio i lavoratori del magazzino e il personale di staff, in vista della riapertura completa prevista per mercoledì 20 agosto. La chiusura temporanea ha consentito di effettuare interventi di miglioramento degli spazi e delle infrastrutture. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro per discutere possibili interventi sull’organizzazione del lavoro e sulla gestione dei turni, con l’obiettivo di migliorare le condizioni operative complessive». Le segreterie regionali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Telecomunicazioni esprimono soddisfazione per il confronto diretto e costruttivo con l’azienda, che ha accolto – per quanto possibile – le richieste sindacali, sia per la riapertura anticipata sia per l’avvio di un percorso di riorganizzazione del lavoro. Un confronto vero e senza intermediari, con un unico obiettivo: risolvere concretamente le problematiche dei lavoratori».







