Il cardinale Fabrizio Ruffo e il 1799, la storia torna protagonista in Sila

la presentazione

SAN GIOVANNI IN FIORE La storia del Mezzogiorno e il fascino delle grandi vicende che ne hanno segnato il destino sono tornati protagonisti nei giorni scorsi alla Biblioteca comunale di San Giovanni in Fiore, dove il locale Club per l’Unesco ha ospitato la presentazione del volume “Fabrizio Ruffo e la straordinaria avventura del 1799”, di Giuseppe Caridi, presidente della Deputazione di storia patria per la Calabria e già ordinario di Storia Mmderna nell’Università di Messina.

L’appuntamento ha richiamato un pubblico numeroso e partecipe, attratto dalla levatura di Caridi, tra i massimi studiosi della storia calabrese e meridionale. Ha introdotto i lavori la presidente del Club per l’Unesco, avvocato Maria Gabriella Morrone, che ha sottolineato l’ampiezza della produzione scientifica di Caridi e la sua costante attenzione alla dimensione storica e identitaria del Sud.

A seguire, l’avvocato Luigi Morrone, cultore di storia, ha illustrato le linee portanti del volume, soffermandosi sui passaggi centrali dell’opera: dalla formazione del cardinale Fabrizio Ruffo alla leggendaria “spedizione della Santa Fede”, che nel 1799 portò alla riconquista borbonica del Regno di Napoli, tra strategie militari, intrecci politici e dinamiche sociali complesse.

Nel suo intervento conclusivo, Caridi ha condotto i presenti in un vero e proprio viaggio nella storia del Mezzogiorno. Con rigore e vivacità, lo studioso ha inquadrato la figura poliedrica di Ruffo: uomo di Chiesa e di potere, abile stratega e protagonista di un’avventura che segnò nel profondo la fine della breve esperienza della Repubblica Napoletana. Caridi ne ha dato un ritratto a tutto tondo, arricchito da aneddoti e riferimenti alla cronaca dell’epoca. Il pubblico ha seguito con grande attenzione fino all’ultimo minuto.

Di alta divulgazione storica, l’iniziativa è valsa a collegare il passato alla riflessione sull’identità culturale del territorio e ha dimostrato, ancora una volta, come la Calabria sappia proporre appuntamenti di elevato spessore.

