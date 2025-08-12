Musica ed enogastronomia, a Cittanova è il grande giorno della Festa dello Stocco

L’evento nell’evento

CITTANOVA L’attesa è davvero finita. Dopo lunghe settimane di lavoro e di grandissima attesa da parte del pubblico, stasera si accenderanno le luci sulla XXIV Festa Nazionale dello Stocco. A brillare, ancora una volta, il celebre binomio vincente che ha reso la manifestazione cittanovese un punto di riferimento in tutto il Paese. Enogastronomia d’eccellenza e grande musica italiana. La celebre Sagra è in programma a partire dalle ore 19,00 nel ristorante sotto le stelle di viale Campanella: un percorso enogastronomico d’eccellenza che vedrà protagonisti i piatti della tradizione e soluzioni culinarie ricercate si combineranno in un menù adatto ad un pubblico esigente e variegato.

Pubblico in fibrillazione, poi, per l’attesissimo spettacolo di Fedez (ingresso libero). L’evento nell’evento, capace di coinvolgere decine di migliaia di persone in un’importante area di viale Campanella.

La XXIV edizione della Festa Nazionale dello Stocco è organizzata e promossa dall’Associazione Turistica Pro Loco di Cittanova guidata dal presidente Pino Gentile in collaborazione con lo sponsor ufficiale Stocco&Stocco di Francesco D’Agostino. La kermesse è patrocinata e sostenuta anche dal Comune di Cittanova, dalla Regione Calabria, dal Consiglio regionale della Calabria, da Calabria Straordinaria e dal consorzio Tørrfisk fra Lofoten IGP. Significativo anche il supporto concreto di tanti imprenditori, commercianti e cittadini cittanovesi che, con amore per il paese, hanno sposato il progetto.

Per la serata di oggi l’invito degli organizzatori è di raggiungere Cittanova già a partire dalle ore del pomeriggio per offrire un migliore servizio di accoglienza complessivo. Aree parcheggio sono state allestite a ridosso delle aree di accesso al paese.

Insomma, gli ingredienti per vivere una grande pagina di storia ci sono tutti.

Anche per il 2025 il tratto distintivo della Festa Nazionale dello Stocco è la qualità: nella proposta ricreativa, sociale e culturale, nell’organizzazione, nell’accoglienza del grande pubblico.

«La Festa sarà un’esperienza intensa e coinvolgente per un pubblico variegato e soprattutto giovane – è stato spiegato dagli organizzatori – nel solco di un impegno concreto e appassionato che prosegue da un quarto di secolo al servizio del territorio. Riceviamo riconoscimenti e premi in ogni angolo del Paese per il nostro progetto dedicato a Cittanova, alla Calabria e alle eccellenze di un territorio tra i più incredibili del Sud Italia. L’ultimo da parte dell’Epli presso il Senato della Repubblica. Anche quest’anno, grazie al concerto di Fedez e al ricco programma di attività previste, la Festa diventerà una straordinaria cartolina positiva per Cittanova. Siamo orgogliosi di questo e abbiamo lavorato, con tale consapevolezza, affinché la XXIV edizione della manifestazione rimanga nella storia».