Verso le Regionali, le prime certezze. Ecco l’assegnazione dei seggi alle circoscrizioni

l’iter elettorale

CATANZARO L’ufficializzazione della data delle elezioni regionali – fissate il 5 e 6 ottobre – ha attivato tutta la “macchina”, quella politica ma anche quella burocratica, e la scansione degli adempimenti necessari per arrivare al voto nel pieno della legittimità. Tra questi adempimenti il primo è già stato formalizzato, subito dopo il decreto regionale di indizione dei comizi elettorali. Si tratta del decreto del prefetto di Catanzaro che ha determinato la distribuzione dei seggi al Consiglio regionale. Da tenere ovviamente presente che l’assemblea legislativa calabrese è composta da 30 consiglieri regionali più il presidente della Regione, e che la legge elettorale regionale, la numero 1/2005, prevede in Calabria tre circoscrizioni elettorali, la circoscrizione Nord, che comprende i comuni dell’attuale provincia di Cosenza, la circoscrizione Centro, che comprende i comuni delle attuali province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, e la circoscrizione Sud che comprende i comuni dell’attuale provincia di Reggio Calabria.

L’assegnazione dei seggi

La legge elettorale regionale, che si rifà a quella nazionale con alcune modifiche, stabilisce che 24 consiglieri regionali sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti. Il decreto di determinazione dei seggi adottato dal prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, definisce anche l’assegnazione dei seggi stessi alle tre circoscrizioni: nel dettaglio 9 seggi alla circoscrizione Nord, 8 a quella Centro e 7 a quella Sud. Si conferma comunque l’assegnazione delle precedenti elezioni regionali. I restanti sei seggi da assegnare saranno invece assegnati con il premio di maggioranza in base ai risultati elettorali: secondo la legge elettorale regionale infatti questi sei consiglieri regionali “sono eletti con sistema maggioritario nell’ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali… La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di presidente della Giunta regionale”. (a. c.)

