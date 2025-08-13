Caso botulino, 7 pazienti dimessi e uno ricoverato in terapia intensiva

il bollettino dall’annunziata

COSENZA Migliorano le condizioni dei pazienti ricoverati all’Ospedale Annunziata di Cosenza per intossicazione botulinica. Nella giornata di oggi, infatti, sono stati dimessi 7 pazienti: tra loro 5 erano ricoverati in area medica, 2 nel reparto pediatria. Altre 3 persone intossicate sono state trasferite dalla terapia intensiva al reparto di medicina. Si registra, infine, un nuovo ricovero in terapia intensiva. Il bilancio totale è di 5 ricoverati nei reparti di area medica, 3 in intensiva e 3 in pediatria.

