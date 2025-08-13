Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:57
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il bollettino dall’annunziata

Caso botulino, 7 pazienti dimessi e uno ricoverato in terapia intensiva

Situazione in miglioramento all’Annunziata. Il bilancio totale è di 5 ricoverati nei reparti di area medica, 3 in intensiva e 3 in pediatria

Pubblicato il: 13/08/2025 – 15:57
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Caso botulino, 7 pazienti dimessi e uno ricoverato in terapia intensiva

COSENZA Migliorano le condizioni dei pazienti ricoverati all’Ospedale Annunziata di Cosenza per intossicazione botulinica. Nella giornata di oggi, infatti, sono stati dimessi 7 pazienti: tra loro 5 erano ricoverati in area medica, 2 nel reparto pediatria. Altre 3 persone intossicate sono state trasferite dalla terapia intensiva al reparto di medicina. Si registra, infine, un nuovo ricovero in terapia intensiva. Il bilancio totale è di 5 ricoverati nei reparti di area medica, 3 in intensiva e 3 in pediatria.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Annunziata
caso botulino
Cosenza
dimessi
intossicazione da botulino
pazienti
ricoverati
Rilevanti
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x