Ultimo aggiornamento alle 20:31
la cessione

Cosenza, Venturi ceduto a titolo definitivo al Venezia

Il difensore classe 1999 lascia la Calabria dopo 96 presenze e 3 reti nelle ultime 4 stagioni. Il comunicato della società

Pubblicato il: 13/08/2025 – 18:58
Cosenza, Venturi ceduto a titolo definitivo al Venezia

COSENZA Il Cosenza si muove anche sul fronte cessioni. L’ultimo a lasciare la Calabria in ordine di tempo è stato Michael Venturi, difensore classe ’99, che passa a titolo definitivo al Venezia. Di seguito il comunicato della società rossoblu: «Il Cosenza Calcio comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michael Venturi al Venezia. Il difensore, classe 1999, si trasferisce in Laguna a titolo definitivo dopo aver collezionato complessivamente con la maglia del Cosenza 96 presenze e 3 reti nelle ultime 4 stagioni. A Michael i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera».

