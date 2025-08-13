Cosenza, Venturi ceduto a titolo definitivo al Venezia
Il difensore classe 1999 lascia la Calabria dopo 96 presenze e 3 reti nelle ultime 4 stagioni. Il comunicato della società
COSENZA Il Cosenza si muove anche sul fronte cessioni. L’ultimo a lasciare la Calabria in ordine di tempo è stato Michael Venturi, difensore classe ’99, che passa a titolo definitivo al Venezia. Di seguito il comunicato della società rossoblu: «Il Cosenza Calcio comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michael Venturi al Venezia. Il difensore, classe 1999, si trasferisce in Laguna a titolo definitivo dopo aver collezionato complessivamente con la maglia del Cosenza 96 presenze e 3 reti nelle ultime 4 stagioni. A Michael i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera».
