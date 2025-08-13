Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:22
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

il provvedimento

Filma l’ex marito che la perseguita: 72enne arrestato a Catanzaro

La donna, già vittima di stalking, ha denunciato e consegnato ai Carabinieri un video che incastra l’uomo

Pubblicato il: 13/08/2025 – 13:22
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Filma l’ex marito che la perseguita: 72enne arrestato a Catanzaro

CATANZARO Nei giorni scorsi a Catanzaro, i militari della Stazione Carabinieri Principale della Compagnia di Catanzaro hanno arrestato in flagranza differita un 72enne del capoluogo per violazione degli obblighi imposti dal provvedimento cautelare.
L’uomo, infatti, nonostante fosse già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla ex moglie per atti persecutori, era stato ripreso dalla donna il giorno prima mentre parcheggiava l’auto sotto casa sua e continuava ad avvicinarsi a lei. La vittima ha quindi sporto denuncia il giorno successivo presso la Stazione Carabinieri, allegando anche un filmato che riprendeva la scena.
È stato proprio il video che ha permesso di risalire all’uomo e accertare la violazione, consentendo ai militari di procedere subito con le prime indagini. La tempestività della donna e il filmato hanno subito consentito ai militari di procedere all’arresto in flagranza differita dell’uomo.
All’esito degli accertamenti, la persona è stata tratta in arresto per l’ipotesi di violazione delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposta alla misura degli arresti domiciliari. In sede di udienza di convalida, il Giudice ha applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico.
Il procedimento penale è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
arresto catanzaro
arresto stalking
CRONACA
Categorie collegate
Catanzaro
Catanzaro e provincia
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x