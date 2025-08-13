Grave incidente nel Pavese: 3 morti

la tragedia

PAVIA Tre persone sono morte in un incidente avvenuto nel pomeriggio verso le 18 sull’ex statale 35 tra Pavia e Borgarello. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un’auto e uno scooter. In base alle prime informazioni, si è saputo che sullo scooter viaggiavano due persone. La moto si è scontrata frontalmente con un’auto che procedeva in senso opposto. L’impatto tra la vettura e lo scooter è stato molto violento. Le due persone in sella alla moto, un uomo e una donna, sono stati sbalzati e sono finiti nel Navigliaccio, il canale che scorre a fianco della strada. Il conducente dell’auto è stato estratto dall’abitacolo e rianimato sul posto dagli operatori del 118, ma non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate dall’uomo. Al momento non si conoscono le generalità delle tre vittime. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono presenti la polizia locale e i vigili del fuoco impegnati nel recupero dei corpi nel canale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto verso le 18. (ANSA).

