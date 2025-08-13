L’abbraccio di Cosenza a Padre Fedele, che per un giorno torna nella “sua” Oasi Francescana

LA CAMERA ARDENTE

COSENZA Ultras, tanta gente comune, parenti ed ex collaboratori, volontari ma anche ex glorie rossoblù come Ugo Napolitano e Gigi De Rosa si stanno ritrovando da stamattina alla camera ardente di Padre Fedele Bisceglia, allestita in quella stessa Oasi Francescana (Oggi Casa San Francesco d’Assisi) da lui fondata ma poi lasciata – giocoforza – non senza dolori e amarezze: è quasi una ricomposizione, anche in linea con le ultime volontà del “monaco” che da ore tutti ricordano e ringraziano sui social con messaggi commossi e foto che lo ritraggono con l’immancabile saio nei suoi luoghi, siano essi la curva Sud o le missioni in Africa o le prime sedi della Mensa dei Poveri.



Era il frate degli ultimi e dei marginali, e assieme alle preghiere e alle lacrime non mancano, nelle sale della struttura di via Romualdo Montagna, aneddoti legati alle opere di carità di Padre Fedele. Il cappuccino ha chiesto espressamente che «sia posta fine ad ogni contrarietà, rancore e divisione, e il suo ricordo rimanga per tutti segno di riconciliazione e unione, di pace e di vero bene».

Domani alle 10 i funerali al Santuario del Santissimo Crocifisso, un altro dei suoi luoghi, poi Fedele risposerà nel cimitero di Dipignano. In attesa di restituirgli l’ultimo abbraccio, la sua comunità oggi lo piange e lo ringrazia per tutto quello che ha fatto. Non solo per Cosenza.

Il lutto cittadino

Intanto il sindaco Franz Caruso ha proclamato il lutto cittadino per domani giovedì 14 agosto, in occasione dei funerali di Padre Fedele. «Oggi è una triste giornata per Cosenza – ha scritto il sindaco –. La scomparsa di Padre Fedele è una grande perdita per tutti, soprattutto per gli ultimi: senzatetto, extracomunitari, persone fragili». Le bandiere saranno esposte a mezz’asta in tutte le sedi comunali e il Sindaco ha invitato «attività commerciali e organizzatori di eventi a rispettare lo spirito del lutto cittadino durante le esequie». Rientrato appositamente in città, Caruso si recherà alla camera ardente allestita nell’Oasi Francescana, dove, insieme al Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca, deporrà il sigillo della città sul feretro del frate: «Un gesto che avevamo pensato in vita – ha spiegato – e che ora assume un valore ancora più profondo. Cosenza ti ricorderà per sempre, caro Padre Fedele». (euf)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato