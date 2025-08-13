Le rose rosse di Padre Fedele

il ricordo

È morto padre Fedele Bisceglia.

Nel giugno dello scorso mese, un take dell’Ansa iniziò il dispaccio con questa notizia: «Sono in corso le riprese de “U Monacu”, docuserie realizzata nell’ambito del progetto Performing dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro che è un racconto corale che attraversa la vita del frate francescano Fedele Bisceglia, figura controversa e particolarmente nota nella storia recente di Cosenza. Missionario in Africa, a lungo punto di riferimento per gli ultimi e volto noto del mondo ultras cosentino, padre Fedele, oggi 87enne, ha anche affrontato un lungo caso giudiziario conclusosi con l’assoluzione. Un personaggio singolare e complesso, dalla biografia multisfaccettata che lo rende un soggetto degno di particolare attenzione. Il progetto è nato da un’idea di Vladimir Costabile, docente di Regia dell’Aba di Catanzaro, che ne ha assunto sia la regia che la direzione artistica. 23 giu 2025 La produzione vede coinvolti gli studenti del terzo anno del corso di Regia a cui è demandato l’impegno in scrittura, ricerca e produzione audiovisiva volto alla realizzazione di un prodotto narrativo complesso, in equilibrio tra memoria storica e linguaggi contemporanei. La produzione rientra nella sezione performativa di Performing, che promuove l’integrazione tra linguaggi artistici e tecnologie contemporanee, attraverso workshop, produzioni originali e momenti di condivisione aperti al territorio».

Personalmente ho visto padre Fedele una sola volta. Era il 30 novembre, 2007 e in via Massara a Catanzaro il presidente della Regione Calabria Agazio Loiero, appena eletto, presentò la sua prima giunta regionale che era composta da 10 assessori. Tra questi c’era Doris Lo Moro assessora alla Tutela della Salute. Ricordo che padre Fedele arrivò in via Massara con un grande fascio di rosse che consegnò personalmente alla Lo Moro.

