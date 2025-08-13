Padre Fedele, il cordoglio della Camera Penale di Cosenza

il messaggio

COSENZA La morte di Padre Fedele Bisceglia ha scosso un’intera comunità e, probabilmente, un intero Paese. Da stamattina si sono susseguiti decine e decine di comunicati di cordoglio per la sua scomparsa. In serata, arriva anche quello della Camera Penale di Cosenza, che effettua un parallelismo con un altro protagonista di una vicenda a dir poco spigolosa, ovvero Enzo Tortora. Di seguito le parole del direttivo: «Difficile ricordare Padre Fedele Bisceglia – scrivono – senza che il pensiero precipiti immediatamente nella tragedia del perseguitato Enzo Tortora. Unanimemente uomini per bene, sino a quando giustizia ingiusta e tribunale della folla abilmente aizzato ne hanno sfregiato, con un solo morso, presunzione di innocenza e libertà. Solo oggi che non c’è più -dopo che la sentenza assolutoria per insussistenza del fatto ha posto fine ai latrati di quella folla- Padre Fedele è ricordato come il “patrocinatore degli “invisibili”, i dimenticati dalla società, e la “sua” Oasi Francescana” la Casa dei diritti di quegli “ultimi” che ancora danno un senso alla nostra Costituzione. Ma – aggiungono – sulle spoglie del “frate ultrà” -divenute, purtroppo solo in queste ore, prerogative della politica- restano vive le stimmate dell’uomo morto da innocente, reo, soltanto, di quel senso di umanità che, più, non ci appartiene. Queste stimmate devono diventare ferite perennemente sanguinanti nel Palazzo di giustizia in cui fu chiesta e sentenziata la ingiusta condanna di Padre Fedele. E così – conclude il direttivo della Camera Penale – come l’ingresso del Tribunale di Cosenza ricorda il martire Enzo Tortora, l’aula dello stesso Palazzo, in cui venne ingiustamente distrutta la vita della Persona Fedele Bisceglia, a lui, al suo sacrificio potrà essere titolata: perché non accada mai più».

Firmato, il Consiglio direttivo della Camera penale di Cosenza: Alessandra Adamo – Valentina Spizzirri – Francesco Chiaia – Fabrizio Loizzo – Giuseppe Manna – Angelo Nicotera – Guido Siciliano; Il Segretario Francesco Santelli; Il Presidente Roberto Le Pera.

