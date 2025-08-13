il “monaco”

COSENZA Padre Fedele Bisceglia, l’87enne frate cappuccino è stato protagonista di tante incredibili vite, tutte vissute con passione, con una fede che per definizione va oltre la ragione, con uno slancio incontrollabile verso gli ultimi e i derelitti. Frate missionario in Africa ha saputo cogliere ed andare incontro a chi, in Italia e soprattutto nella sua amatissima Cosenza non aveva altre mani a cui aggrapparsi. Fondando un’oasi che ha rappresentato per anno un vero e proprio miracolo di assistenza, di solidarietà, di carità che si fa azione concreta nello spirito del Vangelo. Molti suoi gesti hanno avuto il sapore del rigore e della condivisione come quello di andare a vivere come un barbone sotto un ponte condividendo il destino degli ultimi.

Padre Fedele, la persona, il frate, l’uomo di Chiesa diventa negli anni personaggio noto in tutta Italia a causa di un’altra fede, quella più terrena e viscerale nei confronti del Cosenza Calcio. I colori rossoblù cingono il marrone del saio ed abbracciano due fedi che per Padre Fedele erano inscindibili. Una corsa di vita, carità e ministero sacerdotale che si infrangono contro l’accusa più infamante. Il 23 gennaio del 2006 Padre Fedele è arrestato con l’accusa violenza sessuale, tra l’altro ai danni di una suora siciliana, sua ex collaboratrice.

Crolla il mito, il frate passa dall’ambone al banco del tribunale e riceve una condanna e reagisce nella maniera a lui più consona rivolgendosi non ai giudici ma alle accusatrici. Parole profetiche, in ogni caso, pochi anni dopo un procedimento che gli valse la sospensione dall’Ordine dei cappuccini e il divieto di celebrare messa, Padre Fedele è assolto in via definitiva. Non torna nella pienezza del Ministero sacerdotale però, dopo l’assoluzione la posizione della Chiesa rimane rigida. Questa notte, l’epilogo finale di una vita intensa. (redazione@corrierecal.it)

