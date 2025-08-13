Pd Catanzaro, Gallello presenta la segreteria provinciale – NOMI

dai territori

CATANZARO «Questa segreteria nasce con l’obiettivo di coinvolgere al massimo i territori, le amministrazioni locali, i circoli. È finita la stagione delle assemblee convocate solo all’inizio e poi dimenticate: vogliamo un Pd vivo, presente, che discuta e decida insieme. La Calabria non può più permettersi il silenzio assordante della politica regionale e nazionale». Lo ha detto il segretario provinciale del Pd di Catanzaro, Gregorio Gallello, che oggi ha presentato i componenti della segreteria del partito in una conferenza stampa nella sede della Provincia. «Dopo la fase congressuale – ha proseguito Gallello – era necessario completare la struttura per essere operativi sui territori, ascoltare le esigenze di questo lembo di terra calabra e portarle alla ribalta della politica provinciale e regionale. La nostra provincia ha sofferto per anni per una politica miope, sia a livello nazionale che regionale, che ha spogliato l’area centrale della Calabria. Ora serve un’azione incisiva, un pungolo costante per cambiare rotta. Siamo in tanti e non ce ne vergogniamo: abbiamo scelto un mix di donne e uomini competenti, giovani e figure con esperienza, perché crediamo che solo la contaminazione positiva tra generazioni e territori possa produrre risultati concreti. Oggi – ha sostenuto il segretario provinciale del Pd di Catanzaro – è una giornata di festa per la nostra federazione: iniziamo un cammino difficile, ma lo facciamo con determinazione e unità».

La conferenza stampa

Alla conferenza stampa hanno partecipato i consiglieri regionali Amalia Bruni ed Ernesto Alecci, i maggiori sostenitori della candidatura Gallello insieme alla dirigente nazionale del Pd Jasmine Cristallo, e anche il presidente del Pd provinciale Rosario Bressi. «Il lavoro svolto da Gregorio – ha affermato la Bruni – è un passo importante non solo per il Pd, ma per l’intera comunità calabrese. Abbiamo una segreteria che tiene insieme competenze diverse, generazioni differenti e una rappresentanza di genere significativa, pur in un contesto in cui il gender gap resta drammatico: l’80% degli spazi è occupato da uomini, solo il 20% da donne. Il salto culturale che questa segreteria può imprimere è fondamentale e va sostenuto, perché il futuro della nostra regione passa anche da qui. Come Pd – ha aggiunto – abbiamo il dovere di andare avanti, soprattutto dopo le dimissioni e la possibile ricandidatura di Occhiuto. In questi anni la destra ha devastato la Calabria, soprattutto nella sanità. Ricostruire sarà durissimo, ma necessario, e servono le persone giuste al posto giusto». Alecci ha espresso «sentite congratulazioni e gli auguri di buon lavoro a tutti i membri della nuova segreteria. È la sintesi perfetta di competenza e passione politica. Non abbiamo perso tempo: ora subito al lavoro per le elezioni regionali di ottobre. Quella che ci attende è una sfida cruciale. La Calabria non può restare ostaggio dell’immobilismo e delle scelte sbagliate del centrodestra. Il Pd deve essere presente in ogni comune, in ogni area interna, nelle città e nelle periferie, con una proposta chiara di sviluppo, diritti e opportunità. La squadra presentata oggi ha tutte le carte in regola per farlo». (c. a.)

I COMPONENTI DELLA SEGRETERIA PROVINCIALE DEL PD DI CATANZARO

• Gregorio Gallello – Segretario

• Lidia Vescio – Vice segretaria vicaria, delega “Politiche per la legalità e lotta alle mafie”

• Irene Colosimo – Vice segretaria, delega “Ambiente, transizione ecologica e politiche del mare”

• Maria Antonietta De Francesco – Vice segretaria, delega “Politiche per la pace, la cooperazione internazionale, l’immigrazione e l’interazione”

• Antonio Cocerio – “Politiche giovanili, rapporto con i Giovani Democratici e lavoro”

• Michele Drosi – “Coordinamento e attuazione del programma”

• Vito Maida – “Organizzazione politica e attività dei circoli”

• Laura Mancuso – “Rapporti con le associazioni e il terzo settore”

• Raffaele Mercurio – “Coordinamento forum provinciale degli amministratori del Pd”

• Fernando Miletta – “Cultura e formazione”

• Silvie Vincente Rizzo – “Sanità, politiche sociali e welfare”

• Aldo Rosa – “Mobilità, infrastrutture e territorio”

• Carla Rotundo – “Scuola e università”

• Francesco Scalfaro – “Enti locali e aree interne”

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato