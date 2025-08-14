Incendi, oggi venti richieste di intervento: tre in Calabria

le operazioni

Nella giornata di oggi gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile, sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle attività svolte dalle squadre a terra. Secondo i dati disponibili alle 18, sono state 20 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento da diverse regioni italiane: 6 dal Lazio, 4 dalla Sicilia, 3 dalla Calabria, 2 rispettivamente dalla Campania e dalla Basilicata, una dalla Liguria e una dalle Marche. L’intervento congiunto dei mezzi aerei e dell’azione di contrasto delle squadre di terra ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora, 8 roghi. Le attività di lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente continueranno fino a quando le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza.