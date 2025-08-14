Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:18
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

le operazioni

Incendi, oggi venti richieste di intervento: tre in Calabria

Equipaggi di Canadair sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi boschivi

Pubblicato il: 14/08/2025 – 22:11
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Incendi, oggi venti richieste di intervento: tre in Calabria

Nella giornata di oggi gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile, sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle attività svolte dalle squadre a terra. Secondo i dati disponibili alle 18, sono state 20 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento da diverse regioni italiane: 6 dal Lazio, 4 dalla Sicilia, 3 dalla Calabria, 2 rispettivamente dalla Campania e dalla Basilicata, una dalla Liguria e una dalle Marche. L’intervento congiunto dei mezzi aerei e dell’azione di contrasto delle squadre di terra ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora, 8 roghi. Le attività di lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente continueranno fino a quando le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza.

Argomenti
canadair incendi
Importanti
incendi
incendi in Calabria
protezione civile
tre incendi in Calabria
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x