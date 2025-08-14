Regionali Calabria, Greco (IV) e il messaggio di “buon senso” in chat

VERSO IL VOTO

«Come sapete non mi piace scrivere in chat perché si creano sempre malintesi e preferisco incontrarvi di persona. Visto però che la situazione è abbastanza pesante vi comunico che Italia Viva sta portando avanti la linea nazionale ma soprattutto quanto ci siamo detti tutti dirigenti regionali subito dopo le dimissioni dell’ex presidente Occhiuto»: inizia così il messaggio distensivo e di “buon senso” che Filomena Greco rivolge ai suoi iscritti e tesserati, in questa fase di stallo nel tavolo del centrosinistra in vista delle elezioni regionali del 5-6 ottobre e nelle ore in cui si infiamma la polemica seguita alla pubblicazione dell’audio del segretario regionale di AVS, Fernando Pignataro.

«Intanto – scrive Greco – ringrazio tutti per la stima che state manifestando in tanti nei miei confronti ma credo che dobbiamo provare a stare insieme tutti anche perché governare una regione non è semplice e c’è bisogno delle competenze di tutti. La costruzione del partito sui territori è stata avviata e si è rafforzata ulteriormente negli ultimi tempi e se avessimo avuto un anno ancora, penso che saremmo andati molto più spediti perché avremmo costruito candidato a presidente e liste a supporto senza alcuna fretta. Adesso dobbiamo lavorare con ciò che abbiamo e avendo la capacità di leggere bene ciò che accade e prendere le giuste e tempestive decisioni. Allora: la casa riformista è stata costituita. Al tavolo del centro sinistra ci siamo seduti e abbiamo detto la nostra. Stiamo scrivendo un programma (anche se il tempo è breve) che tenga conto anche dei nostri principi e dei nostri valori al fine di portare avanti una azione riformista. Nessun nome di candidato presidente è stato posto sul tavolo di lunedì scorso (a quanto pare la politica si fa sui giornali! Ne prendiamo atto) ed un nuovo tavolo non si sa quando si terrà. Questa la situazione ad ora».

«Quello che penso io è che ogni ora che passa senza l’individuazione di un candidato (identikit fatto sul tavolo allargato: politico, amministratore, che abbia capacità di coinvolgimento) allontana sempre di più gli elettori di centro sinistra che continuano a non vedere non solo l’unità ma soprattutto la condivisione di intenti e il perseguimento dello stesso obiettivo. Noi di Italia Viva ci siamo. Le disponibilità alle candidature nelle nostre liste ci sono. Pensiamo di poter fare liste forti nelle 3 circoscrizioni se il candidato a presidente è condiviso da tutti. Comunque presto ci incontreremo e spero questa volta che possiate essere presenti tutti. Con l’occasione desidero augurare a tutti voi e alle vostre famiglie un sereno Ferragosto e visto che è la festa dell’Assunta prego affinché la nostra Mamma Celeste illumini la mente di tutti noi» conclude Filomena Greco.

