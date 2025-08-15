Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:18
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il sinistro

Incidente sulla SS 18 a Paola, madre e due figli in codice rosso

Convolti tre veicoli. L’auto con a bordo la donna, incinta e con due figli, si è ribaltata. La famiglia si trova all’Ospedale di Cetraro

Pubblicato il: 15/08/2025 – 21:18
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Incidente sulla SS 18 a Paola, madre e due figli in codice rosso

PAOLA Incidente sulla statale 18 a Paola, in direzione dello svincolo per l’Ospedale. Sono state coinvolte tre vetture. In una viaggiavano una madre, incinta, con due figli. L’auto si è ribaltata a causa del forte scontro. La famiglia è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale di Cetraro. Altre persone protagoniste del sinistro sono state trasferite nella struttura di Paola. Da chiarire la dinamica dell’accaduto.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
codice rosso
due figli
Incidente
Madre
PAOLA
Rilevanti
SS 18
STATALE 18
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x