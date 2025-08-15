Si legge in: 1 minuto
Incidente sulla SS 18 a Paola, madre e due figli in codice rosso
Convolti tre veicoli. L’auto con a bordo la donna, incinta e con due figli, si è ribaltata. La famiglia si trova all’Ospedale di Cetraro
Pubblicato il: 15/08/2025 – 21:18
PAOLA Incidente sulla statale 18 a Paola, in direzione dello svincolo per l’Ospedale. Sono state coinvolte tre vetture. In una viaggiavano una madre, incinta, con due figli. L’auto si è ribaltata a causa del forte scontro. La famiglia è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale di Cetraro. Altre persone protagoniste del sinistro sono state trasferite nella struttura di Paola. Da chiarire la dinamica dell’accaduto.
