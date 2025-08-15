Vertice Trump-Putin, iniziati i colloqui

l’incontro in alaska

ANCHORAGE Donald Trump e Vladimir Putin hanno dato inizio al loro incontro in Alaska. Lo ha reso noto Sky News, confermando che il segretario di Stato americano Marco Rubio e l’inviato Steve Witkoff sono seduti accanto a Trump, mentre il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il consigliere Yuri Ushakov affiancano Putin. (Adnkronos)

