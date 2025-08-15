Si legge in: 1 minuto
l’incontro in alaska
Vertice Trump-Putin, iniziati i colloqui
Il presidente Usa e il leader russo sono in Alaska per parlare della guerra in Ucraina
Pubblicato il: 15/08/2025 – 21:36
ANCHORAGE Donald Trump e Vladimir Putin hanno dato inizio al loro incontro in Alaska. Lo ha reso noto Sky News, confermando che il segretario di Stato americano Marco Rubio e l’inviato Steve Witkoff sono seduti accanto a Trump, mentre il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il consigliere Yuri Ushakov affiancano Putin. (Adnkronos)
