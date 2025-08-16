Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:12
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

IL METEO

Acquazzoni e allagamenti sul Tirreno cosentino, in Calabria weekend da allerta gialla – FOTO

Disagi su tutta la costa, fino a Pizzo, per un fenomeno breve ma intenso (nessun danno) che ha fatto precipitare le temperature delle ultime ore

Pubblicato il: 16/08/2025 – 19:02
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Acquazzoni e allagamenti sul Tirreno cosentino, in Calabria weekend da allerta gialla – FOTO

COSENZA Pioggia, tuoni, fulmini e venti forti nel basso Tirreno cosentino ma anche nel capoluogo bruzio, con fenomeni in estensione fino a Pizzo. Il weekend di mezz’agosto si conferma da allerta gialla (la Calabria è una delle otto regioni interessate nella giornata di domani) e nel pomeriggio una breve ma intensa serie di acquazzoni ha interessato soprattutto la costa occidentale cosentina, spostandosi poi verso sud: maltempo generalizzato già da Praia a mare, con temporali segnalati a Paola, San Lucido, Torremezzo (nella foto un fulmine fotografato da Francesco Sabino e pubblicato sulla pagina fb Meteolino fanpage), Belmonte e Amantea, dove si sono verificati anche allagamenti in alcuni sottopassi, strade e piazze (qui in basso alcuni scatti dalla pagina fb Amantea Città libera). I nuvoloni neri – andatisi poi diradando dopo le 18,30 – erano visibili anche nel tratto catanzarese, da Nocera Terinese, e in quello vibonese fino a Pizzo: anche qui si sono verificati allagamenti.

Anche per la brevità dei fenomeni e nonostante la loro intensità, non è stato segnalato alcun danno né situazioni di pericolo. La perturbazione ha provocato nell’immediato un calo delle temperature massime che nelle ultime ore avevano superato abbondantemente i 30 gradi. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
acquazzone belmonte
acquazzoni tirreno cosentino
allagamento amantea
allagamento pizzo
amantea allagata
bomba d’acqua tirreno cosentino
maltempo cosenza
nubifragio costa tirrenica
pioggia san lucido
pioggia torremezzo
Rilevanti
temporali costa tirrenica cosentina
Categorie collegate
Catanzaro
Cosenza
Cronaca
Lamezia Terme
Tirreno
Ultime
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x