Acquazzoni e allagamenti sul Tirreno cosentino, in Calabria weekend da allerta gialla – FOTO

IL METEO

COSENZA Pioggia, tuoni, fulmini e venti forti nel basso Tirreno cosentino ma anche nel capoluogo bruzio, con fenomeni in estensione fino a Pizzo. Il weekend di mezz’agosto si conferma da allerta gialla (la Calabria è una delle otto regioni interessate nella giornata di domani) e nel pomeriggio una breve ma intensa serie di acquazzoni ha interessato soprattutto la costa occidentale cosentina, spostandosi poi verso sud: maltempo generalizzato già da Praia a mare, con temporali segnalati a Paola, San Lucido, Torremezzo (nella foto un fulmine fotografato da Francesco Sabino e pubblicato sulla pagina fb Meteolino fanpage), Belmonte e Amantea, dove si sono verificati anche allagamenti in alcuni sottopassi, strade e piazze (qui in basso alcuni scatti dalla pagina fb Amantea Città libera). I nuvoloni neri – andatisi poi diradando dopo le 18,30 – erano visibili anche nel tratto catanzarese, da Nocera Terinese, e in quello vibonese fino a Pizzo: anche qui si sono verificati allagamenti.

Anche per la brevità dei fenomeni e nonostante la loro intensità, non è stato segnalato alcun danno né situazioni di pericolo. La perturbazione ha provocato nell’immediato un calo delle temperature massime che nelle ultime ore avevano superato abbondantemente i 30 gradi. (redazione@corrierecal.it)

