Ultimo aggiornamento alle 20:12
IL BOLLETTINO

Allarme botulino, nuovo ricovero a Cosenza. Dimesso il paziente in Pediatria

I casi all’Annunziata restano in tutto 9: 6 nei reparti di area medica e 3 in terapia intensiva

Pubblicato il: 16/08/2025 – 17:14
COSENZA Si registra un nuovo ricovero, oggi, all’ospedale Annunziata. Il paziente giunto in Pronto Soccorso con chiari sintomi di intossicazione botulinica è stato trasferito al reparto di Terapia Intensiva (nella foto). Le condizioni seppure non gravi  necessitano comunque di un attento monitoraggio intensivo. Intanto è stato dimesso al domicilio un paziente ricoverato in Pediatria, dunque i ricoveri restano in tutto 9: 6 nei Reparti di Area Medica e 3 in Terapia Intensiva.

