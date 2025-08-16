Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:12
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

IL PROVVEDIMENTO

Botulino a Diamante, il food truck sarà trasferito

Il pm Porcelli ha accolto la richiesta dell’avvocato Liserre. Era diventato meta di curiosi e oggetto di discutibili selfie

Pubblicato il: 16/08/2025 – 18:29
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Botulino a Diamante, il food truck sarà trasferito

DIAMANTE La procura di Paola ha autorizzato il trasferimento del food truck di Diamante, diventato meta di curiosi decisi ad immortalare con discutibili selfie il mezzo di proprietà di Giuseppe Santonocito tra gli indagati principali dell’inchiesta avviata dalla procura di Paola per fare luce sulle intossicazioni e sul decesso di due persone a seguito della consumazione di un panino con salsiccia e broccoli acquistato dal rivenditore ambulante, tra il 2 e 3 agosto scorsi. «La gente comune si fa i selfie davanti al camioncino sequestrato sul lungomare di Diamante dopo i fatti di cronaca», aveva tuonato Agata Mollica, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Cosenza. L’avvocato Francesco Liserre – legale di Santonocito – aveva presentato al Pm Porcelli della procura di Paola un’istanza di autorizzazione a trasferire il truck diventato un museo dell’orrore, meta di cinici pellegrinaggi. Il pubblico ministero ha accolto l’stanza e nelle scorse ore è arrivato il disco verde al trasferimento. (f.b.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
agata mollica
botulino diamante
foodtruck da peppino diamante
Francesco Liserre
giuseppe santonocito
Pm Porcelli
Rilevanti
trasferimento foodtruck da peppino diamante
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Tirreno
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x