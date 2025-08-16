Crotone, Longo lancia la sfida al Catania: «Vogliamo essere subito competitivi»

il pre-gara

CROTONE Vigilia di Coppa Italia al calor bianco per il Crotone, che si prepara ad affrontare il Catania allo stadio “Ezio Scida” nel primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. Alla guida dei rossoblù c’è mister Longo, che in conferenza stampa ha trasmesso determinazione e fiducia in vista della sfida contro una delle avversarie più insidiose della categoria.

«È una partita importante, una gara che abbiamo voglia di fare nostra per passare il turno – ha dichiarato l’allenatore –. Vogliamo essere sin da subito competitivi». Parole che tracciano la rotta per un inizio stagione che si preannuncia impegnativo, ma anche ricco di stimoli.

Il tecnico ha voluto anche esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla società in fase di costruzione della squadra: «Ci tengo a fare i complimenti alla direzione sportiva e generale rappresentata dal direttore Raffaele Vrenna per l’ottimo lavoro svolto».

Analizzando l’importanza del test contro il Catania, Longo non ha nascosto la complessità dell’incontro, considerandola però una tappa utile per misurare il valore del gruppo: «Iniziamo bene, come meglio non ci si poteva aspettare. Il banco di prova che abbiamo di fronte è di alto coefficiente di difficoltà per entrambe le squadre. Secondo me, in questo momento della stagione, è un qualcosa di positivo perché ci dà la possibilità, insieme alla prima gara di campionato contro il Benevento, di avere due grandi prove».

Due sfide che serviranno, secondo il tecnico, a comprendere diversi aspetti della squadra: «Ci permetteranno di capire lo stato di salute della squadra, come abbiamo lavorato, se c’è ancora da intervenire e se siamo già competitivi, perché abbiamo voglia di esserlo».

Infine, una riflessione sul metodo e sulla mentalità con cui affrontare la stagione: «Quest’anno dobbiamo lavorare in questo modo: la difficoltà deve diventare un’opportunità di metterci alla prova. Già da domani sera ci faremo trovare pronti». (redazione@corrierecal.it)

