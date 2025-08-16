Paura a Catanzaro, incendio nelle villette a schiera del quartiere Santa Maria

L’INTERVENTO

CATANZARO Squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro sono intervenute questo pomeriggio in via della Solidarietà, nel quartiere S. Maria, per un incendio che ha interessato alcune villette a schiera. Le fiamme, partite da una delle abitazioni, si sono propagate rapidamente coinvolgendo altre due villette adiacenti. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni alle strutture risultano consistenti. Sul posto sono impegnate oltre 15 unità dei Vigili del Fuoco con tre squadre operative e un’autoscala, che stanno lavorando per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.