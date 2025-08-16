Skip to main content

L’INTERVENTO

Paura a Catanzaro, incendio nelle villette a schiera del quartiere Santa Maria

Le fiamme si sono propagate rapidamente da una delle abitazioni, coinvolgendo altri due edifici adiacenti. Nessun ferito ma danni consistenti

Pubblicato il: 16/08/2025 – 18:20
CATANZARO Squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro sono intervenute questo pomeriggio in via della Solidarietà, nel quartiere S. Maria, per un incendio che ha interessato alcune villette a schiera. Le fiamme, partite da una delle abitazioni, si sono propagate rapidamente coinvolgendo altre due villette adiacenti. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni alle strutture risultano consistenti. Sul posto sono impegnate oltre 15 unità dei Vigili del Fuoco con tre squadre operative e un’autoscala, che stanno lavorando per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

