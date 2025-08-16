Quercia su auto nel Materano, un morto e 3 feriti. Aperta un’inchiesta

dramma di ferragosto

MATERA E’ stata trasferita in prognosi riservata al policlinico di Bari, la 19enne rimasta gravemente ferita nell’incidente che, nel pomeriggio, a Ferrandina (Matera), ha causato la morte di Nicola Pipio, un giovane di 29 anni, che si trovava in una Fiat Panda, su cui, durante un violento temporale, nell’area picnic del bosco Fonnoni, si è abbattuta una quercia. Meno preoccupanti, invece, le condizioni degli altri due ragazzi, di 21 e 23 anni, uno in osservazione ma stabile, l’altro con traumi alla spina dorsale. Entrambi sono ricoverati in ospedale a Matera. Nel frattempo è stata aperta un’indagine dalla Procura della Repubblica di Matera, condotta dai Carabinieri del Comando provinciale della Città dei Sassi, per chiarire la dinamica dell’incidente. Sequestrata area dell’incidente e auto.

