Tragedia ad Amantea, 80enne muore investito da un’auto sulla Statale 18

il dramma

AMANTEA Una tragica fatalità si è consumata questa mattina in località Coreca, ad Amantea, nel Cosentino, lungo la Strada Statale 18. Un uomo di 80 anni è stato travolto da un veicolo mentre stava svolgendo dei lavori nei pressi della nuova galleria.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni, l’anziano stava effettuando dei lavori a bordo strada quando è stato investito. L’automobilista si è fermato per prestare soccorso dopo l’investimento, avvenuto nelle vicinanze dell’abitazione della vittima. Nonostante l’intervento del 118 e dell’elisoccorso, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Paola che hanno avviato gli accertamenti, tutt’ora, in corso, per stabilire la dinamica dell’investimento.

La tragedia ha provocato rallentamenti al traffico, con disagi temporanei alla circolazione veicolare lungo l’arteria, una delle principali vie di collegamento della costa tirrenica cosentina. (redazione@corrierecal.it)

