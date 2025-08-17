Montalto Uffugo, il 19 agosto la conferenza stampa del XXIII Festival Internazionale della Lirica “Ruggiero Leoncavallo”

l’evento

MONTALTO UFFUGO torna a vestirsi di musica, arte ed emozione con il Festival Internazionale della Lirica “Ruggiero Leoncavallo”, giunto alla sua XXIII edizione. Dal 25 al 31 agosto, la città che ha ispirato Pagliacci diventerà ancora una volta palcoscenico di uno degli appuntamenti culturali più attesi della Calabria e del panorama lirico internazionale. L’anteprima del Festival si terrà martedì 19 agosto alle ore 19:00 in Piazza Giampietro Rizzo, con la Conferenza Stampa ufficiale, un momento di incontro aperto a giornalisti, operatori culturali e a tutti i cittadini e appassionati che vorranno scoprire in anteprima il programma. Sarà l’occasione per svelare un cartellone di straordinaria levatura artistica e culturale, capace di coniugare tradizione e innovazione. A moderare la conferenza saranno Concettina Vicinotti e Francesca Mirabelli, ufficio stampa del Festival, che guideranno la presentazione e i vari interventi istituzionali e artistici. Prenderanno la parola il Sindaco Biagio Antonio Faragalli, l’Assessore alla Cultura, Turismo e Grandi Eventi Silvio Ranieri, il Direttore Artistico M° Antonio De Luca e il Consulente Artistico M° Luigi Travaglio. La serata sarà arricchita dalla creatività della content creator Noemi Spinetti e impreziosita dall’incanto musicale del “Lieto Harp Duo”, formato da Maria Cristina Chiarelli e Francesca Puterio. Alle spalle di questo grande evento vi è la squadra del Festival Leoncavallo, una sinergia di professionisti, artisti e operatori culturali che da anni lavorano con passione e visione, trasformando Montalto Uffugo in un punto di riferimento internazionale per la lirica. Una squadra sostenuta e valorizzata dal lavoro costante dell’Assessorato alla Cultura, dell’Amministrazione comunale e della Direzione artistica che hanno saputo consolidare il Festival come fiore all’occhiello del territorio. Il Festival non è soltanto un omaggio a Ruggiero Leoncavallo, ma una celebrazione del legame profondo tra la lirica e questa terra: un ponte tra passato e presente che trasforma Montalto Uffugo in una vera capitale della musica e della bellezza. Martedì 19 agosto l’appuntamento è in Piazza Giampietro Rizzo alle ore 19:00. La conferenza stampa è aperta a tutti. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato