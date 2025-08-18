Aggredisce un coetaneo con un tirapugni sulla spiaggia di Bivona, denunciato un minore

la violenta aggressione

VIBO VALENTIA Una violenta aggressione è avvenuta la notte di San Lorenzo a Bivona, frazione di Vibo Valentia. Per futili motivi un minore è stato aggredito da un gruppo di ragazzi davanti ad un lido balneare, causandogli ferite guaribili in circa 15 giorni. Sul posto è intervenuta una Volante della Polizia che ha iniziato gli accertamenti del caso, arrivando all’identificazione di uno degli aggressori, un minore, che avrebbe colpito più volte la vittima utilizzando un tirapugni. Il giovane è stato deferito alla Procura presso il Tribunale dei Minori di Catanzaro per lesioni aggravate e porto abusivo di arma. Al soggetto è stato anche notificato il Dacur, la misura preventiva emessa dalla questura guidata da Rodolfo Ruperti che vieta l’accesso ai locali della movida cittadina. Sono in corso ulteriori accertamenti volti ad indentificare altri giovani che hanno preso parte all’aggressione.

