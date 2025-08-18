Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:43
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’aggiornamento

Botulino a Diamante, 7 ricoverati a Cosenza: 17enne in Terapia Intensiva

Nella giornata di oggi saranno dimessi al domicilio 3 pazienti

Pubblicato il: 18/08/2025 – 13:38
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Botulino a Diamante, 7 ricoverati a Cosenza: 17enne in Terapia Intensiva

COSENZA L’Istituto Superiore di Sanità conferma la diagnosi di botulismo anche per altri 4 pazienti, ricoverati all’ospedale Annunziata. Sono in tutto 11 le certificazioni dell’Istituto, ad ora: 3 campioni prelevati ai pazienti che hanno fatto accesso al presidio in questi ultimi giorni sono in procinto di essere spediti all’ ISS. Nella serata di ieri è giunto il Pronto Soccorso con sintomatologia suggestiva di botulismo, un altro giovane di 17 anni, attualmente ricoverato in Terapia Intensiva. Le condizioni non destano preoccupazione ma richiedono un’osservazione intensiva. Nella giornata di oggi saranno dimessi al domicilio 3 pazienti

Situazione ricoveri: in tutto 7

  • n° 4 in Terapia Intensiva;
  • n° 3 nei Reparti di Area Medica

.

Argomenti
botulino diamante
cosenza botulino
Diamante
In evidenza
intossicazione botulino
OSPEDALE ANNUNZIATA
Categorie collegate
Cosenza
Sanità
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x