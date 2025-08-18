Catanzaro tra mercato e l’esordio in campionato, Liberali tra i talenti da tenere d’occhio

serie b

CATANZARO L’attesa è quasi terminata, il Catanzaro si concentra in vista dell’inizio del campionato di Serie B. Dopo aver perso contro il Sassuolo nel match di Coppa Italia, gli uomini guidati da mister Alberto Aquilani si sono subito messi a lavoro per l’esordio di una stagione lunga e densa di insidie. Il mercato è ancora aperto e i tifosi si attendono delle novità, soprattutto nella zona nevralgica del campo. Serve un sostituto di Pompetti, vittima di una frattura scomposta del terzo distale della tibia sinistra. Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, suggerisce un possibile candidato. Si tratta di Szymon Żurkowski di proprietà dello Spezia. Ma centrocampo a parte, gli occhi del Ds Polito sono vigili per tentare di affondare il colpo per almeno due attaccanti, un esterno ed una prima punta soprattutto in attesa della cessione (ormai imminente) di Biasci.

Gli occhi su Liberali

Dazn ha stilato una personalissima classifica dei talenti da tenere d’occhio in Serie B ed ovviamente, in casa giallorossa, tutte le attenzioni sono rivolte a Mattia Liberali. In Coppa Italia, la prestazione è stata sicuramente deludente e il talento scuola Milan è stato sostituito al 56esimo minuto. Nessuna bocciatura, il calciatore è in grado di offrire colpi di classe, è giovane, va atteso e sostenuto. Un tecnico esperto come Aquilani, che di talento se ne intende, saprà sicuramente gestire la crescita di un calciatore sul quale la società ha deciso di investire con un contratto quadriennale. Domenica 24 agosto alle 21, al Ceravolo, arriva il Sud Tirol per l’esordio nella stagione 2025/2026 del campionato cadetto e per Liberali potrebbe arrivare la chance del riscatto. (redazione@corrierecal.it)

