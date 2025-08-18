L’eurodeputata Marion Marechal e Vincenzo Sofo coinvolti in incidente stradale in Calabria

l’episodio

ROMA L’eurodeputata Marion Marechal e il marito Vincenzo Sofo, ex eurodeputato di Fratelli d’Italia, hanno avuto un grave incidente stradale in Calabria sabato 16 agosto e si trovano attualmente in osservazione in un ospedale. Lo riferisce l’emittente televisiva “Bmftv” citando fonti vicine all’eurodeputata, secondo cui l’auto in cui viaggiava la coppia è stata tamponata frontalmente da un’altra vettura che avrebbe fatto una deviazione per evitare un animale. Marechal e Sofo non hanno riportato ferite gravi, ma sono stati comunque ricoverati in ospedale per accertamenti e osservazione. «Abbiamo visto la morte colpirci in pieno, ma abbiamo davvero avuto un miracolo: ne siamo usciti vivi e senza gravi conseguenze», ha scritto Sofo in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram. «Non preoccupatevi: siamo già al lavoro per rimetterci rapidamente in piedi», ha aggiunto l’ex eurodeputato.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato