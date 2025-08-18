Si legge in: 1 minuto
i viaggi della speranza
Sbarco di migranti a Roccella: in 30 – tra cui 9 minori – soccorsi nel mare Jonio
Il gruppo è composto da migranti di presunte nazionalità egiziana e bangladese
Pubblicato il: 18/08/2025 – 9:42
REGGIO CALABRIA Una motovedetta della Capitaneria di Porto ha sbarcato all’alba di stamani a Roccella Jonica trenta migranti soccorsi nel mare Jonio. Il gruppo è composto da 21 uomini adulti e nove minori non accompagnati, di presunte nazionalità egiziana e bangladese. I migranti sono stati temporaneamente alloggiati nella tensostruttura realizzata dalla Protezione civile nel porto della Locride per i controlli sanitari ed amministrativi. (Agi)
