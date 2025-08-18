Ucraina, spunta il video di un tank russo con bandiera Usa
Il video è stato pubblicato su X dal principale collaboratore di Zelensky
Il principale collaboratore di Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, ha pubblicato su X e poi rimosso un video di un veicolo blindato russo con due bandiere, una russa e una statunitense. «I propagandisti russi mostrano un video in cui equipaggiamento militare russo parte all’assalto con le bandiere della Russia e degli Stati Uniti», ha scritto Yermak. «I russi stanno usando i simboli degli Stati Uniti nella loro guerra terroristica di aggressione, segnata dall’uccisione di civili», «un’arroganza assoluta», ha aggiunto.
Oggi l’incontro negli Usa
Quella di oggi sarà una giornata cruciale per l’Ucraina. l presidente americano Donald Trump avrà un incontro bilaterale con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky alle 13:15 ora locale (le 19:15 in Italia) e poi «saluterà» i leader europei alle 14:15 (le 20:15 italiane). Un quarto d’ora dopo è prevista la foto di gruppo e alle 15, (le 21 in Italia) l’incontro. L’arrivo degli europei alla Casa Bianca, tra i quali c’è anche la premier Giorgia Meloni, è previsto alle 12 ora locale (le 18 italiane). Lo riferisce l’amministrazione Usa in una nota.