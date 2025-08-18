Ucraina, spunta il video di un tank russo con bandiera Usa

propaganda

Il principale collaboratore di Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, ha pubblicato su X e poi rimosso un video di un veicolo blindato russo con due bandiere, una russa e una statunitense. «I propagandisti russi mostrano un video in cui equipaggiamento militare russo parte all’assalto con le bandiere della Russia e degli Stati Uniti», ha scritto Yermak. «I russi stanno usando i simboli degli Stati Uniti nella loro guerra terroristica di aggressione, segnata dall’uccisione di civili», «un’arroganza assoluta», ha aggiunto.

😬 Cringe of the day: Russia Today propagandists aired a “combat deployment of American armored vehicles”



In reality, it’s just a captured M113 with Russian and U.S. flags slapped on it.



Is this the so-called “big progress” after the Alaska meeting? pic.twitter.com/pCtrjDYqiF — NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2025

Oggi l’incontro negli Usa

Quella di oggi sarà una giornata cruciale per l’Ucraina. l presidente americano Donald Trump avrà un incontro bilaterale con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky alle 13:15 ora locale (le 19:15 in Italia) e poi «saluterà» i leader europei alle 14:15 (le 20:15 italiane). Un quarto d’ora dopo è prevista la foto di gruppo e alle 15, (le 21 in Italia) l’incontro. L’arrivo degli europei alla Casa Bianca, tra i quali c’è anche la premier Giorgia Meloni, è previsto alle 12 ora locale (le 18 italiane). Lo riferisce l’amministrazione Usa in una nota.