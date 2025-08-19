Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:16
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’indagine dei carabinieri

Incendiano immobile finito all’asta, 2 arresti

Il tentativo era impedirne la vendita ad una società

Pubblicato il: 19/08/2025 – 15:53
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Incendiano immobile finito all’asta, 2 arresti

I carabinieri di Siracusa hanno eseguito una misura cautelare emessa dal gip nei confronti di 4 persone accusate a vario titolo di estorsione e turbativa d’asta in concorso. Un 60enne con precedenti e condannato per mafia è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere, un 60enne con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di armi è stato messo ai domiciliari e due 49enni sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’attività investigativa, coordinata dalla procura di Siracusa, nata dal danneggiamento di un’abitazione sottoposta ad asta giudiziaria nel comune di Floridia, è stata condotta dai carabinieri da ottobre 2024 a marzo 2025 e ha permesso di raccogliere elementi a carico dei quattro indagati ritenuti responsabili di estorsioni e turbativa d’asta nei confronti dei dirigenti di una società che acquista immobili all’asta per poi rivenderli. Gli indagati, proprietari di un edificio commerciale del valore di circa 60.000 euro, hanno costretto i soci aggiudicatari dell’asta a non procedere al saldo del prezzo spingendoli a desistere dal progetto imprenditoriale e turbando così la gara. Nel corso dell’indagine è emerso l’interesse degli indagati anche su altri immobili oggetto di aste giudiziarie, tra cui una villetta nella località turistica di Fontane Bianche. 

Argomenti
asta giudiziaria
carabinieri siracusa
immobile in vendita floridia
indagine carabinieri
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x