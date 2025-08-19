Successo per “Sapore di Mare” tra gusto, musica e cultura nella marina di Catanzaro

l’evento

CATANZARO Si è conclusa con uno straordinario bagno di folla la terza edizione di Sapore di Mare, la manifestazione che dal 9 al 14 agosto ha trasformato la zona marina di Catanzaro in un palcoscenico sul mare, vibrante di emozioni, sapori e spettacolo. Sei giorni intensi che hanno visto migliaia di cittadini e turisti affollare il porto ogni sera, decretando un successo senza precedenti per un evento ormai diventato un punto di riferimento dell’estate calabrese.

L’evento

Ideata e organizzata con passione e visione da Antonio Ursino, Maurizio Rafele e Vito Catania, la manifestazione ha potuto contare sulla sinergia con le associazioni Il Cilindro (presieduta da Maria Ferragina) e La Sfinge (presieduta da Anna Parentela), oltre al prezioso supporto di enti, istituzioni e partner privati che hanno creduto fin dall’inizio nel valore del progetto.

Ogni serata è stata un piccolo evento nell’evento: i talk scientifici, curati con rigore e chiarezza da docenti e ricercatori dell’Università Magna Graecia, hanno saputo coinvolgere e informare il pubblico su temi centrali come la dieta mediterranea, la salute cardiovascolare, la cosmesi naturale e l’uso terapeutico dell’olio extravergine. Un momento di approfondimento che ha dimostrato come la cultura possa essere parte integrante dell’intrattenimento.

A seguire, il palco ha ospitato performance di altissimo livello: dal travolgente show “Raffaella” in omaggio all’icona Carrà, all’energia contagiosa dei Liveplay con le hit dei Coldplay, passando per la carica musicale di Demo Morselli e Marcello Cirillo insieme ad Antonio Mezzancella, in una serata prodotta in collaborazione con Estarte e il Comune di Catanzaro. A suggellare il gran finale, il 14 agosto, è stato Fausto Leali, che con la sua voce potente e la sua eleganza ha regalato al pubblico una notte indimenticabile. La sua presenza è stata resa possibile grazie al contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catanzaro, nella persona dell’Assessore Donatella Monteverdi, a cui va un sentito ringraziamento per l’impegno e la vicinanza.

Fondamentale anche il sostegno delle istituzioni locali: il Presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, il Presidente della Provincia Mario Amedeo Mormile e la Camera di Commercio hanno creduto nella forza di un evento capace di promuovere il territorio attraverso le sue eccellenze culturali e gastronomiche.

E proprio la gastronomia è stata la vera anima pulsante di Sapore di Mare 2025 grazie anche e soprattutto all’alta offerta qualitativa del food garantita dalla cooperazione e dal supporto dell’Arsac (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese): lo spazio food, affacciato sul mare, ha proposto una ricca selezione di piatti che hanno celebrato i sapori mediterranei, con il pesce azzurro come protagonista assoluto. Dal cuoppo fragrante ai piatti tradizionali a base di baccalà, passando per specialità di mare e di terra, dolci artigianali e cocktail d’autore, l’esperienza culinaria ha conquistato tutti, diventando uno degli elementi più apprezzati dai visitatori.

Con numeri da record, entusiasmo diffuso e una partecipazione intergenerazionale, Sapore di Mare 2025 ha dimostrato come Catanzaro possa essere protagonista di un turismo culturale, gastronomico e musicale di qualità. Un successo che nasce dalla collaborazione, dall’energia creativa e dalla voglia di raccontare la Calabria più autentica, con il mare come orizzonte e la cultura come faro.

L’appuntamento è per il prossimo anno, con nuove emozioni da vivere, insieme, sotto le stelle.

