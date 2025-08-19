Tir colpisce un’auto e sfonda un edificio, un morto

IL SINISTRO

GROSSETO Drammatico incidente sull’Aurelia in località La Torba, nei pressi di Capalbio, in provincia di Grosseto. Un Tir ha colpito un’auto e poi, fuori controllo, è finito contro un caseificio, sfondando la parete. Secondo quanto si apprende, il conducente dell’auto è morto mentre l’autista del Tir è rimasto ferito ma non risulta in gravi condizioni. L’Aurelia è chiusa in entrambe le direzioni per i soccorsi e i rilievi della Polizia stradale. Il mezzo pesante è rimasto incastrato nel caseificio, causando il crollo parziale del tetto.