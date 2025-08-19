Tutti vogliono adottare Fabiana. Il sindaco di Caulonia: «Siamo una terra difficile ma dal cuore grande»

LA SOLIDARIETÀ

CAULONIA Poteva essere una tragedia ma per ora è una favola a lieto fine, sebbene la storia di Fabiana (il nome è quello della dottoressa che ha curato la neonata) sia appena iniziata. La bambina nata in spiaggia a Caulonia nei giorni scorsi ha lasciato l’ospedale di Locri e il sindaco della località turistica della jonica reggina, Francesco Cagliuso, assicura che la piccola ha già una nuova famiglia (la donna ha deciso di non riconoscere la figlia).

«È una vicenda che ha sprigionato la solidarietà di tutta la comunità – ha raccontato a Repubblica Cagliuso, che è andato a trovare la bimba e l’ha presa in braccio –. Oggi sono stato in ospedale e Fabiana è stata sommersa da regalini, peluche, creme, bavaglini. Siamo tempestati da telefonate di famiglie che si offrono di adottarla. La nostra è una terra difficile ma dal cuore grande».

Sia gli abitanti di Locri sia quelli di Caulonia nelle ultime due settimane sono arrivati in ospedale con peluche, vestitini, bavaglini, scarpette per la piccola rimasta senza mamma – ricostruisce la testata romana. La giovane è stata dimessa due giorni dopo il parto dall’ospedale di Locri, mentre Fabiana è stata affidata a una famiglia di Reggio Calabria: è nata prima del tempo ma pesa tre chili e sta bene.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato