Virus West Nile, a Catanzaro prevista disinfestazione straordinaria

CATANZARO Il Comune di Catanzaro informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 25 agosto 2025 (link alle schede con i giorni e le vie degli interventi), prenderà il via un nuovo ciclo di interventi straordinari di disinfestazione adulticida, con l’impiego di prodotti specifici mirati alla prevenzione del virus West Nile, in risposta a quanto richiesto dall’Azienda Sanitaria Provinciale. La decisione è stata assunta in modo tempestivo dall’Amministrazione, a seguito della comunicazione pervenuta dall’ASP in data 18 agosto 2025, con la quale si invitavano diversi comuni del comprensorio – tra cui Catanzaro – a eseguire ulteriori interventi di disinfestazione, dopo l’accertamento di un caso di positività al virus nel Comune di Borgia (frazione Roccelletta).

Il piano di interventi

Già nella giornata di lunedì 19 agosto, l’Amministrazione comunale ha provveduto a pianificare gli interventi richiesti, che interesseranno l’intero territorio urbano e saranno svolti nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza ambientale e sanitaria. Questo nuovo intervento si inserisce in una strategia articolata e progressiva messa in campo dal Comune di Catanzaro nelle scorse settimane, che ha previsto:

una prima fase di interventi larvicidi;

una seconda fase di interventi adulticidi ordinari (anti-alari);

un primo ciclo straordinario specifico anti-West Nile, con l’uso di prodotti aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

l’intervento disposto dall’ASP nella zona Sud, in programma nella notte tra il 19 e il 20 agosto (dalle ore 23.00 alle ore 06.00) a seguito del caso registrato a Borgia. Il nuovo ciclo in partenza dal 25 agosto rappresenta dunque un’azione aggiuntiva e preventiva, finalizzata a contenere ogni potenziale rischio per la salute pubblica. L’Amministrazione rinnova l’invito alla cittadinanza a collaborare, seguendo le indicazioni già diffuse per garantire l’efficacia degli interventi. Gli interventi si terranno sempre dalle ore 00.05 alle ore 06.00.

Il calendario

25 agosto (si intende nella notte tra 24 e 25 agosto), zona Ovest: Gagliano (comprese le contrade e area cimitero), Mater Domini, Cavita, Rione De Filippis, viale L. Della Valle (+Fares) , via Conti Falluc, Germaneto (+ Viale Europa area Vicino discount + Cimitero)

26 agosto (si intende nella notte tra 25 e 26 agosto), zona Est: Siano (compreso Carcere), C.da Santa Domenica, Iano’, Sala (compreso Rione Samà e Via Marincola Pistoia), Campagnella, Signorello, Cava, S. Janni, Cava – Cuculera, Barone (compreso Viale Emilia e lato via Alto Adige), Bellino (compreso (C.da Belladonna).

27 agosto (si intende nella notte tra 26 e 27 agosto), zona Nord: Sant’Elia, Piterà, Pontegrande, Pontepiccolo, Bambinello Gesù, Vicenzale, Stadio (+ Area Cimitero- Via Mario Greco Verso Via Indipendenza), Giardini di San Leonardo (compreso da Viale Pio X verso VVF).

29 agosto (si intende nella notte tra 28 e 29 agosto), zona Centro: Centro Storico (compresi tutti i vicoli e traverse), da Via Indipendenza a Bellavista (+ Via Fontana Vecchia), Via A. Turco, Via Carlo V, Via XX Settembre, Viale dei Normanni (+ Q.re Piano Casa), Viale dei Bizantini, Viale Brutium (fino all’incrocio Cassiodoro).

02 settembre (si intende nella notte tra 01 e 02 settembre), zona Sud: Santa Maria (da altezza incrocio Via Rito: Via Rito, Via G. Parentela, Via Ortona, Conti di Loritello; lato Via della Resistenza: Via Romagna, Via Caduti di Melissa, Contrada Guglia; Santa Maria Centro fino a inizio quartiere Pistoia; Via Zarapoti; Cimitero). Viale Magna Grecia (da rotatoria Santa Maria fino a Stazione Lido, con tutte le traverse lato destro e sinistro e Via Sardegna). Fortuna (compreso Via Stretto Antico). Corvo , Pistoia (compreso il 222), Aranceto (compresa Via Sicilia). Lido: tutto il lungomare Stefano Pugliese da Corace a Giovino; tutte le traverse che affacciano sul litorale; tutte le traverse di Viale Crotone, compresa Via A. Izzi de Falenta fino a sopra; lato Via Torrazzo–Corso ecc.; area porto comprese Via Caprera, Aristippo, Martiri di Cefalonia ecc.; Giovino con tutte le traverse e area pineta movida.

