Caos a Milano Malpensa, uomo appicca il fuoco e prende a martellate il monitor del terminal

tensione in aeroporto

MILANO Attimi di panico questa mattina all’aeroporto di Milano Malpensa, dove un uomo ha dato in escandescenza appiccando prima un rogo, poi colpendo a martellate il monitor del terminal 1. Al gate 13 ha prima appiccato l’incendio al cestino della spazzatura poi preso di mira i monitor, suscitando paura tra i passeggeri in attesa di imbarcarsi. L’uomo è stato prontamente bloccato dagli addetti alla sicurezza di Sea, la società che gestisce l’aeroporto, e fermato dalla Polaria. Nel frattempo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare il terminal in via precauzionale mentre hanno messo in sicurezza l’area. L’attività dello scalo è poi ripresa.