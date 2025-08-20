Caos a Milano Malpensa, uomo appicca il fuoco e prende a martellate il monitor del terminal

Skip to main content

20/08/2025
Attimi di paura al gate tra i passeggeri. L’uomo è stato subito bloccato dagli addetti alla sicurezza

Pubblicato il: 20/08/2025 – 15:59
MILANO Attimi di panico questa mattina all’aeroporto di Milano Malpensa, dove un uomo ha dato in escandescenza appiccando prima un rogo, poi colpendo a martellate il monitor del terminal 1. Al gate 13 ha prima appiccato l’incendio al cestino della spazzatura poi preso di mira i monitor, suscitando paura tra i passeggeri in attesa di imbarcarsi. L’uomo è stato prontamente bloccato dagli addetti alla sicurezza di Sea, la società che gestisce l’aeroporto, e fermato dalla Polaria. Nel frattempo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare il terminal in via precauzionale mentre hanno messo in sicurezza l’area. L’attività dello scalo è poi ripresa.

