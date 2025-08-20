Rissa in spiaggia nel Crotonese, arrestate cinque persone

il fatto

CROTONE Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri per la rissa avvenuta ieri sulla spiaggia di Le Cannella, nel comune di Isola Capo Rizzuto. Una rissa scoppiata tra i componenti di due famiglie del posto e provocata dalla manovra pericolosa di un veicolo, condotto da una delle persone coinvolte. Nella rissa sono rimaste ferite sette persone, una delle quali, un giovane di 22 anni, raggiunto da una coltellata alla gola, si trova ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale di Catanzaro. I cinque arrestati, dei quali sono state rese note soltanto le iniziali, accusati di rissa aggravata, sono P. F. e P. A., rispettivamente di 59 e 40 anni, che dopo essere stati curati nell’ospedale di Crotone, perché rimasti feriti, sono stati condotti in carcere. Gli altri arrestati, P. G., di 39 anni, V. G., di 57, e B. A., di 44, si trovano piantonati nell’ospedale di Crotone perché anche loro feriti nella rissa. Le indagini dei carabinieri, dirette dal sostituto procuratore della Repubblica di Crotone, Pasquale Festa, hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti ed eseguire i cinque arresti. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato



