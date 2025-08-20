Roma, sorpreso in Autostrada con 297 panetti di hashish: arrestato

il colpo

ROMA Oltre 30 chilogrammi di hashish suddivisi in 297 panetti, nascosti tra le confezioni di giocattoli. Non è bastato per sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine. Il carico, trasportato lungo l’autostrada Roma-Civitavecchia, è stato infatti intercettato dai finanzieri di Roma durante un controllo al casello. Alla guida dell’auto, un marocchino, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portato nella casa circondariale Borgata Aurelia. (Adnkronos)

