Smantellata rete di riciclaggio auto tra Lazio, Campania e Calabria

Il blitz

ROMA Su delega della Procura di Roma, i carabinieri di Pomezia hanno notificato un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere per un 35enne italiano accusato di riciclaggio di veicoli rubati. L’attività nasce nel mese di febbraio 2023 quando, nell’ambito di un normale controllo stradale, i carabinieri della Stazione di Roma Divino Amore sequestrarono un veicolo, un’Alfa Romeo Stelvio, a noleggio, immatricolata in Francia, con targhe francesi, a bordo della quale si trovava un cittadino italiano. Dagli accertamenti è emerso che l’auto era oggetto di furto commesso in Campania lo scorso giugno 2022. Le targhe francesi invece sono risultate rubate a Marsiglia e appartenevano originariamente a una Fiat 500, inoltre, il telaio dell’autovettura era stato alterato mediante l’applicazione di un adesivo riportante un numero di telaio diverso da quello originale, al fine di occultarne l’identità reale. Le indagini, coordinate dalla Procura capitolina di Roma e condotte tra Lazio, Campania e Calabria hanno portato alla scoperta di un articolato sistema di riciclaggio di veicoli rubati. Il modus operandi attuato dagli odierni indagati, titolari di una società di noleggio auto, riguardava l’acquisto di veicoli rubati, i quali venivano nazionalizzati e reimmatricolati con la collaborazione di un amministratore di pratiche auto che, a sua volta delegava le operazioni a un’altra agenzia di pratiche auto, che provvedeva ad intestare i veicoli riciclati ad ignari titolari di società. Le indagini hanno permesso di individuare, sequestrare e restituire agli aventi diritto 6 autovetture tra cui 3 Alfa Romeo Stelvio, una Smart Fortwo, una Fiat Panda e una Fiat 500 X, tutte rubate tra le province di Napoli, Salerno e Benevento e reimmesse in circolazione nella Capitale. (LaPresse)