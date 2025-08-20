Strongoli, alla caserma dei Carabinieri il campo scuola della protezione civile

L’iniziativa

STRONGOLI Nella mattinata del 18 agosto, i Carabinieri di Strongoli, in provincia di Crotone, hanno ospitato quindici giovani tra ragazzi e ragazze che, nell’ambito del programma Anch’io sono la protezione civile, hanno visitato la sede della Stazione Carabinieri per approfondire, toccando con mano, i temi della legalità e dell’educazione civica. Durante l’incontro, i giovani hanno interagito con il Comandante di Compagnia e con i militari della Stazione, che, che, al fianco dei loro mezzi, hanno soddisfatto ogni curiosità sul 112 e sul pronto intervento, con particolare riferimento alle tecniche di sopralluogo, alle modalità di controllo su strada, alla rilevazione degli incidenti stradali e ai controlli con l’etilometro. Dopo la visita dei locali della sede, dove i Carabinieri hanno cercato di sciogliere tutti i dubbi e le curiosità, prima dei saluti finali, i giovani ospiti hanno preso parte ad un piccolo buffet a base di anguria e bibite fresche, prima di rientrare alla base del campo scuola. Il programma Anch’io sono la protezione civile e i relativi campi scuola, organizzati dal Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le Regioni e le organizzazioni nazionali e locali di volontariato, si prefiggono di rendere i giovani consapevoli del ruolo attivo che possono svolgere, a partire dai piccoli gesti di ogni giorno, per la tutela dell’ambiente, del territorio e della collettività, trattando temi che spaziano dalla diffusione della conoscenza dei rischi naturali, alla pianificazione di protezione civile, alle buone pratiche per vivere al meglio il territorio.

