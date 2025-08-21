Skip to main content

Alla Mediterranea il secondo Corso di Formazione della Magna Grecia in Ematologia – IL PROGRAMMA

Obiettivo del corso è la presentazione dei nuovi approcci terapeutici in ematologia ed il ruolo della multidisciplinarità in ematologia

REGGIO CALABRIA Si terrà all’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, il 19 e il 20 settembre 2025, il 2° Corso di Formazione della Magna Grecia in Ematologia.
Tra i temi: leucemie acute e croniche, mieloma multiplo, linfomi di Hodgkin e non-Hodgkin rappresentano le principali malattie oncoematologiche, insieme ad un gruppo di patologie non tumorali, quali l’aplasia midollare. In ematologia, negli ultimi anni, sono stati ottenuti risultati estremamente favorevoli: oggi le malattie del sangue sono guaribili in un’altissima percentuale di casi. E quelle non ancora guaribili sono comunque controllabili a lunghissimo termine. Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla ricerca, che in questo campo riveste un’importanza estrema e si pone un duplice obiettivo: identificare nuove molecole che possano ridurre gli effetti collaterali dei farmaci utilizzati (a breve e a lungo termine) e potenziare e migliorare i risultati in termini sia di guarigione, sia di sopravvivenza a lungo termine. Le nuove terapie, per lo più di tipo biologico e molecolare, hanno del tutto rivoluzionato l’atteggiamento nei confronti della maggior parte dei tumori del sangue.
Obiettivo del corso è la presentazione dei nuovi approcci terapeutici in ematologia ed il ruolo della multidisciplinarità in ematologia.

IL PROGRAMMA

