Cosenza Calcio, doppio colpo: ufficiali Ferrara e Contiliano

COSENZA Il Cosenza Calcio mette a segno un doppio colpo di mercato. La società comunica di aver acquisito dal Benevento i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Ferrara. Il difensore, nato a Vallo della Lucania il 3 marzo del 1999, ha giocato con i sanniti nell’ultima stagione di Serie C. In carriera ha vestito le maglie anche di Agropoli, Caronnese e Taranto, tra Serie D e Serie C. Ferrara, che si trasferisce a Cosenza in prestito con diritto di riscatto a favore dei lupi, sarà da subito a disposizione di mister Buscè. Acquisiti anche i diritti delle prestazioni sportive del calciatore svincolato Nicolò Contiliano. Il centrocampista, nato a Trapani il 6 agosto del 2004, ha giocato con il Carpi nell’ultima stagione in Serie C, dopo essere cresciuto ed aver esordito, sempre in Serie C, con la maglia della Spal. Contiliano ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2027 con il Cosenza e sarà da subito a disposizione di mister Buscè.