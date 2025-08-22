Dramma a Catanzaro, morto bimbo di 2 anni travolto da un furgoncino

LA TRAGEDIA

Dramma a Catanzaro questa mattina dove un bambino di appena 2 anni è morto dopo essere stato investito da un furgoncino. La tragedia sarebbe avvenuta nella periferia della città capoluogo. Sul posto sono giunti subito i sanitari del 118 ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia anche gli agenti della polizia locale impegnati ad effettuare i rilievi e i Carabinieri a cui sono affidate le indagini.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato