Il cadavere di un uomo in strada a Gioiosa Jonica: indagini a tutto campo per risolvere il giallo

indagini serrate

LOCRI Indagini a tutto campo da parte della Procura di Locri e dei carabinieri per risolvere un giallo che tiene la Locride con il fiato sospeso, e in particolare Gioiosa Jonica dove cresce la paura dopo il ritrovamento del cadavere di un uomo sulla strada del centro storico, a poca distanza dalla Chiesa di San Rocco. Avvolto in un lenzuolo macchiato in più punti di sangue e, secondo indiscrezioni non confermate dagli investigatori, legato, il corpo dell’uomo sarebbe stato ritrovato per caso nella mattinata di martedì da operatori ecologici impegnati nelle operazioni di pulizia. Dell’uomo non sono state rese note le generalità, ma avrebbe origini indiane.

Secondo le prime ricostruzioni e considerando le condizioni del cadavere, l’uomo potrebbe essere morto altrove, anche diversi giorni prima, per poi essere portato nel luogo del ritrovamento in un secondo momento. Un’ipotesi che farebbe pensare al coinvolgimento di altre persone. Sarà però l’autopsia, avvenuta nelle scorse ore, a chiarire le cause e il momento della morte. Intanto sul luogo del ritrovamento e nell’abitazione in cui l’uomo viveva sono stati effettuati i rilievi da parte dei Ris di Messina.

«Vige il massimo riserbo, ma speriamo che presto le indagini facciano luce su quanto accaduto», spiega ai nostri microfoni il sindaco di Gioiosa Jonica Luca Ritorto.

Pochi i dettagli trapelati e confermati, la zona del ritrovamento è stata interamente transennata per permettere ai Ris di effettuare tutti i rilievi necessari. All’attenzione degli investigatori ci sono in queste ore anche i frame delle telecamere disseminate in vari punti nei pressi del ritrovamento del cadavere, e che potrebbero aver catturato istanti cruciali.

