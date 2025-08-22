Skip to main content

22/08/2025
la ricostruzione

Il pestaggio a Briatico e la fuga su una barca: si indaga sull’aggressione ai militari della Guardia costiera

Un uomo arrestato con le accuse resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre si cercano i complici. Condanne all’accaduto: «Grave episodio»

Pubblicato il: 22/08/2025 – 18:43
00:00
00:00
VIBO VALENTIA Un vero e proprio “agguato” ai danni di una pattuglia della Capitaneria di porto. È il grave episodio accaduto ieri pomeriggio al largo della Costa degli Dei, nei pressi di Briatico, dove due militari sono stati brutalmente aggrediti e pestati in seguito a un normale controllo a una moto d’acqua. Per l’aggressione una persona è stata arrestata nell’immediato e condotta ai domiciliari, mentre sono ancora in corso ulteriori indagini per risalire ai responsabili. Nel frattempo, è unanime la solidarietà espressa ai militari della Capitaneria, sia dal Comando generale che dalle istituzioni e dal mondo della politica.

La ricostruzione

Tutto parte dalla telefonata di alcuni bagnanti alla sala operativa della Capitaneria, in cui si segnala, verso le 15:30, una moto d’acqua con a bordo due persone che pericolosamente andava ad alte velocità troppo vicino alla costa. Subito raggiunta e fermata da un’imbarcazione rapida della Guardia costiera, nel corso dei consueti controlli, due uomini sono saliti sul gommone e hanno iniziato ad aggredire violentemente con calci e pugni i militari intervenuti, Piero Conforti e Giovanni Grande. Dopo l’aggressione, gli autori del pestaggio sono fuggiti grazie all’ausilio di un’altra imbarcazione sopraggiunta poco prima. Insieme alle motovedette del Roan intervenute, i militari sono riusciti a intercettare l’imbarcazione e condurla fino alla banchina, dove due uomini sono stati identificati. Per uno dei due sono scattate le manette con l’arresto in stato di flagranza di reato, con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Continuano comunque le indagini della Guardia costiera, insieme alla Questura e al Roan, coordinate dalla Procura di Vibo Valentia per risalire a tutti i responsabili.

«Grave episodio»

Intanto ferma condanna e vicinanza ai militari arriva anche dal mondo della politica. «Desidero esprimere – ha dichiarato il presidente della commissione bilancio della Camera Giuseppe Mangialavori – la mia piena solidarietà ai due militari della Guardia Costiera aggrediti durante un controllo a Vibo Marina. Si tratta di un episodio grave e intollerabile, che colpisce chi ogni giorno lavora con impegno e professionalità per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole. Questi uomini rappresentano lo Stato e meritano rispetto, non violenza. A loro va il mio pensiero, la mia vicinanza e l’augurio di una pronta guarigione». «Un episodio grave – ha aggiunto il coordinamento cittadino di Forza Italia – che colpisce chi ogni giorno opera con dedizione per garantire sicurezza, legalità e rispetto delle regole. La nostra comunità non può e non deve tollerare atti di violenza contro chi indossa una divisa e rappresenta lo Stato. Ribadiamo il nostro sostegno incondizionato alle forze dell’ordine e ci uniamo all’auspicio che la giustizia intervenga con fermezza. Ai militari feriti va il nostro pensiero e l’augurio di una pronta guarigione».

La solidarietà di Legambiente

Solidarietà arriva anche da Legambiente Calabria che, unitamente ai circoli di Vibo Valentia,  Ricadi e La Ginestra, «esprimono la propria solidarietà e vicinanza alla Guardia Costiera di Vibo Marina ed ai due militari vittime di una violenta aggressione durante un controllo in mare effettuato su una moto d’acqua con a bordo due persone. La Guardia Costiera e le Capitanerie di Porto svolgono un ruolo essenziale per la tutela ambientale del mare, dei litorali e degli ecosistemi garantendo il rispetto delle norme. Quanto accaduto suscita la nostra più profonda indignazione ed è inaccettabile. Auspichiamo la celere punizione dei responsabili di un grave atto di violenza che mette in discussione i principi di legalità e  l’autorità stessa delle istituzioni». (ma.ru.)

